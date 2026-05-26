A Nicosia Gemmellaro è il sindaco: in Consiglio porta 11 fedelissimi

Francesca Gemmellaro, detta Anna Maria, è la nuova sindaca di Nicosia. Con lo scrutinio completato in tutte e quindici le sezioni, la candidata della lista “N! Nicosia Comune – Crediamoci Insieme” ha ottenuto 3.994 voti, pari al 48,98%, superando Francesco Spedale che si è fermato al 45,07% con 3.675 voti. Un margine di appena 319 preferenze su un corpo elettorale che ha espresso quasi ottomila voti validi: uno scarto che racconta una città spaccata quasi in due.

La mappa in Consiglio

Il risultato più eloquente, però, è quello dei seggi in Consiglio comunale: la lista di Gemmellaro ne porta a casa undici, contro i quattro conquistati dalla coalizione di Spedale. Un divario che trasforma una vittoria risicata alle urne in un vantaggio solido nell’assemblea cittadina, garantendo alla nuova sindaca una maggioranza capace di governare senza affanno. Giovanni La Ganga Ciciritto, terzo candidato, si è attestato al 5,95% — abbastanza da pesare come ago della bilancia in una competizione più equilibrata, non abbastanza da incidere sulla distribuzione dei seggi: la sua lista non ne ottiene nessuno.