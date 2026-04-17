Ottant’anni di Autonomia Siciliana e Repubblica: al “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina una lezione corale di Storia e Diritto

PIAZZA ARMERINA – Un’Aula Magna gremita, vibrante di attenzione e partecipazione, ha fatto da cornice al seminario di formazione “Repubblica e Autonomia Siciliana: evoluzione e prospettive a ottant’anni dalle origini”.

L’evento, organizzato dall’Ufficio Scolastico delle Province di Caltanissetta ed Enna, ha trasformato la città dei mosaici nel cuore pulsante del dibattito civile regionale. Dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo e studenti hanno riempito la sala, testimoniando quanto i temi dell’autonomia e della democrazia siano ancora vivi e sentiti.

Sotto l’impeccabile moderazione della Dirigente Scolastica del “Majorana-Cascino”, Lidia Carola Di Gangi, i lavori hanno preso vita attraverso una “catena” di interventi di altissimo valore accademico. Lo storico Marcello Saija, il magistrato Giovanbattista Tona e il professor Giuseppe Di Maria sono stati magistrali: con un linguaggio capace di unire rigore scientifico e passione civile, hanno letteralmente conquistato la platea, mantenendo altissima l’attenzione dei presenti.

I loro interventi non si sono limitati a una lectio teorica, ma sono stati capaci di offrire spunti di riflessione che hanno alimentato un dibattito stimolante con i ragazzi. Gli studenti, lungi dall’essere spettatori passivi, sono diventati protagonisti del confronto, interrogandosi insieme ai relatori sul senso profondo della democrazia e dell’identità siciliana.

L’evento ha visto la partecipazione autorevole del Direttore Generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra e della Dirigente dell’Ufficio V- Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Viviana Assenza, i quali hanno ribadito come la scuola debba essere il laboratorio in cui si costruisce la coscienza civile. Tra gli ospiti d’onore seduti in prima fila, il Prefetto di Enna, S.E. dott. Ignazio Portelli, la cui presenza ha testimoniato la solida sinergia tra le istituzioni e il mondo dell’istruzione.

In questo clima di grande fermento intellettuale, l’Ufficio Scolastico provinciale ha rilanciato con forza il concorso regionale “Radici di libertà: tra storia nazionale e autonomia siciliana”.

Un’iniziativa rivolta agli studenti siciliani di ogni provincia e che vivrà il suo momento più alto il prossimo 29 maggio al Teatro Margherita di Caltanissetta dove si terrà la premiazione finale.





Luogo: IIS Majorana Cascino Piazza Armerina, PIAZZA ARMERINA, ENNA, SICILIA