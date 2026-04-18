La Coppa Italia di calcio non vedenti a Palermo

Appuntamento domenica 19 aprile alle ore 16.00 presso il campo dell’Istituto di via Angiò con ingresso libero

L’Istituto dei Ciechi Florio Salamone di Palermo ospiterà la partita della fase preliminare della Coppa Italia di Calcio A5 B1, manifestazione organizzata dalla FISPIC, la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi. L’Associazione di casa, l’ASD Florio Salamone Palermo, ospiterà la forte squadra messinese dell’ASD Real Contesse. La sfida rappresenta un primo importante banco di prova. Difatti la formazione che vincerà l’incontro otterrà l’accesso diretto alla finale nazionale del 20 e 21 giugno.

L’evento assume carattere di rilevanza storica per il mondo paralimpico. Si tratta della prima gara ufficiale di calcio per non vedenti disputata a Palermo. La partita, dopo l’esibizione dello scorso 15 dicembre in occasione dell’inaugurazione del confinante Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino, segna un momento importante per la diffusione e lo sviluppo dello sport praticato da persone con disabilità visiva sul territorio regionale.

La categoria B1 è dedicata al calcio a 5 per atleti non vedenti, disciplina che prevede l’utilizzo di particolari accorgimenti tecnici e organizzativi volti a garantire lo svolgimento del gioco in condizioni di piena sicurezza e inclusione. Il campo è dotato di sponde, gli atleti giocano bendati e utilizzano un pallone sonorizzato.

“Per noi – spiega Tommaso Di Gesaro, Presidente dell’Istituto dei Ciechi Florio Salamone e della omonima ASD – è un piacere ospitare gli amici messinesi. Una prima occasione di confronto con una squadra che gioca a calcio da anni e che ringraziamo per la collaborazione offerta durante l’avvio delle nostre attività calcistiche. Dopo la partecipazione ai campionati italiani di showdown ci cimentiamo in questa nuova disciplina. I nostri tesserati praticano anche il blind tennis, l’atletica leggera e il tiro con l’arco. Un’importante attività condivisa con la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con Vivi Sano”.









Luogo: Parco dei Suoni, via Angiò, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Artista: ASD Florio Salamone

Prezzo: 0.00