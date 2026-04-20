Valguarnerese promossa in Prima Categoria: festa storica dopo la vittoria sull’Atletico Nissa

Un sogno racchiuso in 90 minuti di gioco. Alla fine si è avverato. L’ASD Valguarnerese è in 1^ categoria. La finale del play off contro l’Atletico Nissa, disputatasi domenica sul campo di Calascibetta, ha dato ragione ai ragazzi di mister Angelo Intile. I giallorossi, in una girandola di emozioni, hanno avuto la meglio sulla squadra nissena, battendola col classico risultato di 2-0 con reti di Fisichella e Oglialoro. Il sigillo è stato messo già nel corso del primo tempo, che si è chiuso avanti di due reti.

La partita e la vittoria

Nella ripresa hanno più volte sfiorato la terza rete e poi hanno amministrato la partita sino alla fine. Tripudio ed emozioni al triplice fischio finale, con la squadra che festeggiava in campo e tutta la tribuna stracolma di valguarneresi festanti, nella quale era presente anche la sindaca Draià.

La festa in città

La festa è poi continuata a Valguarnera all’arrivo dei ragazzi e della dirigenza in piazza Falcone Borsellino, ove centinaia di persone hanno applaudito e festeggiato per diverse ore i ragazzi e la dirigenza, accolti con cori e striscioni. Quella tanto agognata promozione, costruita giorno dopo giorno a costo di enormi sacrifici da parte dei calciatori e della dirigenza tutta, ha avuto lieto fine.

Un percorso difficile

Non è stata comunque una passeggiata quella di quest’anno; è stato un percorso impervio e tortuoso per il fatto che le partite casalinghe la squadra di mister Intile le ha dovute disputare tutte sul campo di Calascibetta, compresi gli allenamenti settimanali, per via dei lavori di rifacimento del terreno di gioco del Sant’Elena di Valguarnera. Un percorso che forse ha maggiormente galvanizzato tutto il team giallorosso per via degli enormi sacrifici in cui si è dovuto sobbarcare.

Il valore di una promozione

Alla fine però, così come nella vita, i sacrifici, le difficoltà, la pervicacia nel raggiungere i propri obiettivi, premiano. Di certo, non sarà facile rinverdire i fasti del passato, quando la squadra locale è riuscita per diversi anni a calpestare i campi regionali della Promozione e dell’Eccellenza, ma questa attuale è una dirigenza seria che non fa voli pindarici, ma che crede fermamente nel proprio lavoro.

Chissà un giorno! Scrive festante un tifoso sui social: “Ci sono vittorie che valgono più di un trofeo, più di una coppa alzata al cielo… perché nascono dal cuore, dal sacrificio e da un sogno che sembrava lontano. La Valguarnerese Calcio oggi non festeggia solo un ritorno in Prima Categoria… festeggia anni di sudore, di cadute, di risalite, di amicizia vera. Una squadra fatta di uomini prima ancora che di giocatori, di legami che vanno oltre il campo. Un applauso immenso a mister Angelo Intile, guida e trascinatore, dietro ogni traguardo così c’è sempre una mente lucida e un’anima che non molla mai. E poi loro, la società… quelli che non si vedono sempre, ma che tengono in piedi tutto. Fare calcio in un paese è un atto d’amore, e voi ne siete la dimostrazione più bella.”