Barriere architettoniche nei seggi a Enna, la denuncia del segretario Pd Seminara

Il segretario cittadino del Partito democratico di Enna, Giuseppe Seminara, sollecita interventi urgenti sull’accessibilità dei seggi elettorali nel territorio comunale, denunciando la presenza diffusa di barriere architettoniche.

“In gran parte dei seggi, sia nella parte alta che in quella bassa della città, oltre che nella frazione di Pergusa, persistono condizioni che rendono difficile l’esercizio del diritto di voto”, afferma in una nota.

Il tema della disabilità

Seminara evidenzia come, nonostante l’esistenza di procedure che consentono in casi specifici di votare in sezioni accessibili, “queste misure non possono rappresentare una soluzione sufficiente né un alibi per rinviare interventi strutturali”.

Il segretario dem sottolinea che il tema riguarda una platea più ampia rispetto alle persone con disabilità certificata. “Anziani, cittadini con difficoltà motorie temporanee, infortunati e accompagnatori possono incontrare ostacoli concreti negli spostamenti”, osserva, rimarcando l’impatto sulla partecipazione democratica.

“Serve un salto di qualità”

Nel comunicato viene riconosciuto il lavoro dell’Ufficio elettorale comunale, “che ha operato con impegno per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni”, ma si evidenzia come “la complessità del problema richieda oggi un salto di qualità”.

Le proposte

Tra le proposte avanzate, lo spostamento dei seggi nei piani terra degli edifici pubblici o in sedi facilmente accessibili e l’avvio di un piano organico per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Seminara chiama in causa le istituzioni locali e statali, rivolgendo un appello al sindaco e al prefetto affinché promuovano “un percorso tempestivo e condiviso” per affrontare la criticità.

“Garantire il pieno esercizio dei diritti democratici – conclude – è una scelta di civiltà e inclusione che non può più essere rinviata”.