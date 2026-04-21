Disagi al Cup, l’Asp Enna si scusa con gli utenti e spiega le ragioni dei rallentamenti

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna rompe il silenzio e interviene sulla crisi che sta colpendo i Centri Unici di Prenotazione (Cup) del territorio, porgendo le proprie scuse all’utenza per i rallentamenti registrati negli ultimi giorni. In una nota diffusa per fare chiarezza, l’Asp ha dichiarato di essere pienamente consapevole delle difficoltà e dei disagi riscontrati dai cittadini, assicurando tuttavia che un netto miglioramento è previsto già nelle prossime ore e che il ripristino della piena funzionalità del servizio è ormai imminente.

I disagi di ieri

Le scuse dell’azienda arrivano all’indomani di una giornata nera vissuta presso l’ospedale Umberto I di Enna. Secondo le testimonianze dirette raccolte da ViviEnna, ieri mattina la gestione delle prenotazioni è andata letteralmente in tilt a causa di un afflusso di utenti superiore alle capacità di assorbimento del sistema. A dar voce al malcontento era stato anche il Movimento per la Difesa dei Territori (Mdt).

Le cause dell’intoppo

Secondo le spiegazioni fornite dall’Azienda Sanitaria, i disservizi sarebbero l’effetto collaterale di necessari e improrogabili adeguamenti tecnologici L’Asp ha infatti spiegato di aver dovuto far fronte ad adempimenti obbligatori in materia di sicurezza informatica, imposti da enti esterni e da obblighi ministeriali. Questi interventi hanno richiesto una fase di lavoro intenso e una breve sospensione tecnica del servizio. Attualmente, il personale – secondo quanto fa sapere l’azienda – sta operando in una fase di ottimizzazione post-intervento, che continua a generare qualche rallentamento nelle operazioni di sportello.