Letteratura umoristica, il Neglia ospita il Concorso nazionale Umberto Domina

Sarà il Teatro Neglia a ospitare mercoledì 22 aprile, alle ore 18, la cerimonia di premiazione dell’VIII edizione del Concorso nazionale di letteratura umoristica “Umberto Domina”, promosso dal Rotary Club Enna con il patrocinio del Comune e della Società Dante Alighieri.

Il premio è dedicato alla figura di Umberto Domina, autore ennese tra i più brillanti interpreti dell’umorismo del Novecento, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere una tradizione letteraria capace di coniugare ironia e riflessione sociale.

Un concorso che guarda ai giovani

Tra le principali novità di questa edizione, fortemente volute dal presidente del Rotary Club Enna Rino Realmuto, l’introduzione di una sezione giovani rivolta agli studenti delle scuole ennesi e l’apertura a nuovi linguaggi espressivi, tra cui fumetti, vignette e contenuti multimediali.

Per la sezione adulti sono previsti premi da 1000, 750 e 500 euro, mentre per i giovani i riconoscimenti saranno di 500 e 250 euro. La giuria quest’anno era composta dai professori Giovanni Chiaramonte, Pietro Colletta, Elisa Di Salvo, Paola Rubino e dalla dott.ssa Livia Perricone, tutti soci del Rotary Club di Enna, e da Marina Castiglione, professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università di Palermo, e Mimì Perrone, presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Palermo e già professoressa ordinaria di Letteratura italiana all’Università di Palermo

Ospiti e spettacolo

La serata sarà presentata dalla giornalista Pierelisa Rizzo e vedrà la partecipazione dell’attore Salvo Piparo, ospite d’onore con lo spettacolo “Scordabolario”. Sul palco anche gli allievi del Laboratorio teatrale del progetto Biblioinsieme della Società Dante Alighieri di Enna, guidati da Elisa Di Dio e Filippa Ilardo, che proporranno letture tratte dalle opere di Domina.

Il ricordo dei protagonisti del Premio

L’evento sarà inoltre occasione per ricordare tre soci del Rotary Club Enna recentemente scomparsi – l’avv. Eugenio Amaradio, il dott. Enrico Cascio e il dott. Bruno Maddalena – che hanno contribuito alla crescita e all’affermazione nazionale del premio.

Il concorso “Umberto Domina” si conferma così un appuntamento culturale di rilievo, capace di unire tradizione letteraria, innovazione e coinvolgimento delle nuove generazioni.