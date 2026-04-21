Lo stipendio del sindaco di Nissoria nel mirino: interrogazione di 3 consiglieri comunali

Tre consiglieri comunali di Nissoria hanno depositato un’interrogazione formale rivolta al sindaco, Rosario Colianni, al responsabile del settore finanziario e al segretario comunale, chiedendo chiarimenti sulla corretta determinazione e corresponsione dell’indennità di funzione spettante al primo cittadino.

I consiglieri

L’atto, firmato dai consiglieri Salvatore Buscemi, Francesca Castellana e Armando Glorioso, prende le mosse dalla normativa vigente in materia di indennità degli amministratori locali e, in particolare, dall’art. 82 del decreto legislativo 267/2000, che prevede il dimezzamento dell’indennità per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita.

Il lavoro del sindaco

Al centro della questione vi sarebbe lo svolgimento, da parte del sindaco, di un’attività lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana nel settore forestale, ancorché con carattere stagionale. Secondo i firmatari, anche un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale rileva ai fini della corretta applicazione della normativa, con conseguenze dirette sulla legittimità degli atti amministrativi adottati e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Le richieste a Colianni

I consiglieri chiedono di conoscere l’attuale posizione lavorativa del sindaco, se sia stata formalizzata una richiesta di aspettativa non retribuita, l’importo dell’indennità percepita nei periodi in esame – specificando se corrisposta in misura piena o dimezzata – e quali verifiche siano state condotte dagli uffici competenti.

I firmatari richiedono risposta scritta e documentata, con allegazione degli atti amministrativi rilevanti, tra cui determinazioni, mandati di pagamento ed eventuali provvedimenti di aspettativa, e chiedono che l’interrogazione venga posta all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale