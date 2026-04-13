Caso di meningite a Nissoria: avviati i protocolli sanitari, il sindaco: “Asp dice non ci sono rischi”

Un cittadino residente nel Comune di Nissoria è ricoverato in ospedale con diagnosi di meningite. Lo ha reso noto il sindaco Rosario Colianni sulla sua pagina social dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale da Giuseppe L’Episcopo, Dirigente medico del Servizio Igiene degli Ambienti di Vita dell’ASP di Enna.

I protocolli

L’Azienda Sanitaria Provinciale ha predisposto i protocolli previsti in questi casi, inviando una squadra ispettiva sul territorio per avviare le attività di sorveglianza sanitaria sui contatti stretti del paziente e monitorare l’eventuale insorgenza di sintomi.

“Non ci sono rischi per la popolazione”

Il personale dell’ASP di Enna ha assicurato formalmente che non sussistono rischi per la popolazione e che la situazione è sotto costante monitoraggio. A titolo precauzionale, in conformità ai protocolli sanitari nazionali, i funzionari dell’ASP – come ha assicurato il sindaco – hanno somministrando profilassi antibiotica ai soggetti individuati come “contatti stretti”, previo consenso degli interessati. Il trattamento ha finalità esclusivamente preventiva e non è indicativo della presenza di ulteriori casi di contagio.

Nei prossimi giorni i soggetti sottoposti a profilassi saranno ricontattati dal personale sanitario per il monitoraggio previsto dai protocolli vigenti.

L’appello del sindaco

Il sindaco Colianni ha invitato la cittadinanza a mantenere la calma, a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e a rivolgersi al proprio medico curante in caso di sintomi sospetti, evitando la diffusione di informazioni non verificate. L’Amministrazione Comunale ha assicurato aggiornamenti tempestivi qualora si rendessero necessari.