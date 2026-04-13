5 consiglieri di Nissoria si dimettono: decade il Consiglio comunale e arriva il commissario

Decade il Consiglio comunale di Nissoria dopo le dimissioni contestuali di metà dei consiglieri, determinando lo scioglimento dell’assemblea civica secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Il sindaco

A comunicarlo è il sindaco Rosario Colianni, che parla di “atto dovuto” alla luce delle disposizioni contenute nella legge regionale siciliana, che prevede la decadenza automatica del Consiglio in caso di dimissioni della metà dei componenti senza possibilità di surroga.

Il tentativo di convocazione dell’assemblea

La situazione, precisa il primo cittadino, è stata formalmente certificata dal segretario comunale. Nonostante ciò, nelle stesse ore è stata convocata una seduta del Consiglio comunale da parte dell’ex presidente dell’aula, iniziativa ritenuta però priva di legittimità. Secondo il segretario generale dell’ente, infatti, un Consiglio già decaduto non può essere riconvocato né può adottare atti validi. Eventuali deliberazioni assunte in questa fase, viene chiarito, sarebbero da considerarsi nulle e prive di effetti giuridici.

La nomina di un commissario

La vicenda apre ora un passaggio istituzionale delicato per l’ente locale ennese, con possibili riflessi sugli equilibri politici interni. “Il caso è stato già trasmesso all’Assessorato regionale delle Autonomie locali” dice Colianni. La Regione nominerà un commissario straordinario.