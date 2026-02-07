Serra della droga tra Nicosia e Nissoria: un casolare come base operativa, 2 giovani nei guai

Blitz antidroga della Polizia di nella zona nord della provincia di Enna. Due giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Enna per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’origine delle indagini

L’indagine ha preso avvio da un controllo stradale effettuato il 29 gennaio scorso dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia. I due fermati hanno mostrato sin da subito un atteggiamento sospetto, caratterizzato da agitazione e nervosismo, elemento che ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti. Nel corso della verifica è stata rinvenuta una modesta quantità di marijuana nella disponibilità di uno dei giovani.

Un casolare di campagna come base operativa

Gli sviluppi investigativi hanno condotto gli agenti in un’area rurale tra i comuni di Nicosia e Nissoria, dove è stato individuato un casolare di campagna utilizzato come base operativa per l’attività illecita. All’interno dell’immobile è stata scoperta una vera e propria serra indoor, attrezzata per la coltivazione della marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il sequestro

Nel corso dell’operazione è stata sequestrata una consistente quantità di sostanza stupefacente già suddivisa e pronta per essere immessa sul mercato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’attività di spaccio avrebbe alimentato un circuito di consumo radicato nel territorio, coinvolgendo in prevalenza giovani della comunità nicosiana.