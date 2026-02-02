Consumo di droga nella movida, blitz in 7 Comuni: presi 12 giovani tossicodipendenti

Dodici giovani segnalati per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale. È il bilancio dei controlli messi in campo dal Comando provinciale dei Carabinieri di Enna, impegnato in un’intensa attività di presidio del territorio e di contrasto al consumo di droga, con particolare attenzione ai luoghi frequentati dai più giovani.

Il contrasto

I servizi, svolti dalle Stazioni e dai Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie di Enna, Nicosia e Piazza Armerina, hanno interessato diverse aree della provincia. I militari hanno concentrato l’azione di controllo sia nei punti di aggregazione giovanile sia lungo le principali arterie stradali, effettuando verifiche mirate e utilizzando i kit narcotest in dotazione alle pattuglie.

Dove sono stati eseguiti i controlli

Le operazioni hanno portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti detenute per uso personale e alla conseguente segnalazione dei giovano. I riscontri si sono registrati in più centri dell’Ennese: Enna, Leonforte, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Piazza Armerina, Pietraperzia e Valguarnera, a testimonianza di un’attività capillare che ha interessato l’intero territorio provinciale, dalla zona settentrionale a quella meridionale.

Giovani convocati in Prefettura

I giovani segnalati saranno convocati in Prefettura per un colloquio con il servizio sociale. Un passaggio previsto dalla normativa, finalizzato non solo a illustrare il procedimento in corso e le possibili conseguenze, ma anche a favorire un percorso di riflessione e recupero attraverso il confronto con un assistente sociale.

Le sanzioni amministrative previste dalla legge possono essere rilevanti e includono, tra le altre, la sospensione della patente di guida, del passaporto e dell’eventuale porto d’armi.