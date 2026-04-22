Musica: Catania, dalla Finlandia alla Sicilia, le sonorità scandinave di Viivi Saarenkyla concludono “Intermittenze”

Sabato 24 aprile, alle 21, l’esibizione della pluripremiata musicista negli spazi del Tinni Tinni. Viivi Maria Saarenkylä, trentatre anni e una passione per la fisarmonica iniziata quando ne aveva appena sei, è molto apprezzata per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione in un linguaggio musicale originale che intreccia folk, jazz e musiche del mondo.

Con un concerto che attraversa i confini geografici e musicali dell’Europa spingendosi fino alle remote regioni scandinave, si conclude venerdì 24 aprile alle ore 21, negli spazi del Tinni Tinni di Catania, la terza edizione della rassegna Intermittenze ideata da Mario Gulisano.

Protagonista della serata saranno infatti le trascinanti sonorità del trio guidato dalla fisarmonicista finlandese Viivi Maria Saarenkylä, considerata tra le voci più interessanti della nuova generazione di musicisti nordici. Sul palco, con lei, saranno Joni Vierre alla chitarra elettrica e Ricardo Padilla alle percussioni.

Trentatre anni e una passione per la fisarmonica iniziata quando ne aveva appena sei, Viivi Maria Saarenkylä è una musicista pluripremiata e apprezzata unanimemente per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione. Al pubblico propone un linguaggio musicale originale che intreccia folk, jazz e musiche del mondo. Il trio, formato appositamente per il tour italiano, presenta un repertorio composto prevalentemente da brani originali, in cui le radici del folk contemporaneo finlandese si incontrano con groove danzanti e melodie di grande virtuosismo.

All’ascoltatore attento, non sfuggirà come, nonostante sia profondamente legata alla tradizione, la musica di Saarenkylä amplia il linguaggio del folk nordico trasformandolo in uno spazio di contaminazione dove affiorano sequenze jazz, influenze sudamericane e sonorità contemporanee del Nord Europa, dando vita a un’esperienza sonora intensa e coinvolgente. Il concerto è organizzato con il contributo dell’Istituto Finlandese di Roma. Il progetto “Intermittenze”, a cura di Mario Gulisano e con la collaborazione di Maurizio Cuzzocrea, è stato realizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo e Spettacolo; di Puglia Sounds – Puglia Culture; e dell’Istituto Finlandese (Roma). Biglietti: concerti da 5/10 euro al botteghino (spettacolo Laquidara 20 euro); posti limitati. Info/Whatsapp 345 5206150 www.associazione-darshan.it



