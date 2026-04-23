Lutto a Calascibetta, morto l’ex sindaco Rosso

All’età di 83 anni si è spento, quest’oggi, 23 aprile, Salvatore Rosso, ex sindaco di Calascibetta, esponente della Democrazia Cristiana ai tempi dell’onorevole Giuseppe D’Angelo.

La carriera politica

Un male incurabile l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Salvatore Rosso, rimasto attivo in politica sino al 2010, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, quello di assessore, ma anche di primo cittadino, quest’ultimo ad inizio degli anni ‘90.

A sostenere la sua candidatura a sindaco di Calascibetta fu anche il segretario nazionale dell’allora Cdu Rocco Buttiglione in visita nel comune xibetano. Rosso lascia la moglie e tre figli. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 24 aprile, alle ore 16 nella chiesa Madre.