Palermo, la FIAP in piazza in Sicilia nel segno di Giovanni Amendola

La Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) della Sicilia, in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile 2026, sarà presente con proprie iniziative nelle piazze di Palermo, Messina, Catania e Capo d’Orlando, per celebrare la Festa della Liberazione nel solco dei valori della Resistenza, della laicità e della democrazia liberale.

Quest’anno, in particolare, FIAP Sicilia ha deciso di dedicare la giornata alla memoria di Giovanni Amendola, coerente antifascista e figura centrale dell’opposizione al regime, nel centenario della sua morte. Il leader politico liberale morì infatti il 7 aprile 1926 in Francia, a seguito delle gravissime conseguenze di una violenta aggressione fascista subita in Toscana, durante la quale fu brutalmente colpito a bastonate. La sua scomparsa avvenne a meno di due anni dall’assassinio, anch’esso per mano fascista, del socialista democratico e riformista Giacomo Matteotti, altro martire con cui condivideva, oltre ad un rigoroso antifascismo ed alla ferma difesa dello Stato liberale, anche una netta contrapposizione al comunismo sovietico ed ai suoi sostenitori in Italia. Il docente universitario Antonio Matasso, presidente di FIAP Sicilia, sottolinea la necessità di «ricordare le figure di Matteotti e Amendola come simboli di una tradizione democratica pluralista, radicata nella libertà politica e nello stato di diritto».

FIAP Sicilia non parteciperà ad iniziative comuni con l’ANPI, alla luce delle persistenti e profonde divergenze su temi di rilievo internazionale e civile, in particolare riguardo alla guerra in Ucraina e al contrasto all’antisemitismo.

Anche a livello nazionale, la FIAP ribadisce il proprio pieno sostegno alla resistenza partigiana del popolo ucraino contro gli invasori russi, riaffermando al contempo l’impegno costante del sodalizio – che riunisce associazioni partigiane di tradizione socialista e socialdemocratica, azionista, mazziniana e repubblicana, liberale e radicale, oltre a realtà legate all’Esercito e a gruppi libertari – nel contrastare con determinazione ogni forma di antisemitismo, anche quando viene camuffata con il cosiddetto “antisionismo”.

La celebrazione del 25 Aprile resta, per la FIAP, un momento fondamentale per riaffermare i valori della libertà, della democrazia e dell’opposizione a ogni totalitarismo: una festa in cui possono e devono riconoscersi tutti i democratici di sinistra, di centro e di destra. A Capo d’Orlando, FIAP Sicilia renderà omaggio contemporaneamente alle targhe intitolate a Giovanni Amendola e a Giacomo Matteotti, che si trovano a poca distanza l’una dall’altra nella zona centrale della cittadina tirrenica.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA