Paura a Barrafranca, tetto di una casa va in fiamme

Paura nel pomeriggio a Barrafranca, dove le fiamme hanno avvolto il tetto di un’abitazione, scatenando l’intervento massiccio dei Vigili del Fuoco.

L’allarme alle 17

L’allarme è scattato intorno alle ore 17. In pochi minuti sul posto è giunta la squadra del Distaccamento di Piazza Armerina, cui si sono aggiunti i rinforzi inviati dalla sede centrale di Enna: un’autoscala e un’autobotte, decisive per operare in quota e garantire il necessario approvvigionamento idrico.I pompieri hanno lavorato senza sosta per contenere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero alle strutture vicine

Le indagini

.Sulle cause dell’incendio sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti. Buone notizie sul fronte delle persone coinvolte: nessun ferito.