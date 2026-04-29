Class action contro AcquaEnna, giudice fissa l’udienza: il 6 maggio in Tribunale



È stata fissata per il 6 maggio la prima udienza della class action promossa dal Comitato “Senzacquaenna”. In un clima cittadino reso rovente dall’imminenza delle elezioni, il Comitato annuncia il passaggio legale definendolo «un’azione fortemente voluta e rivendicata dal Comitato, che segna un risultato storico: per la prima volta, un gruppo di cittadini è riuscito a riunire centinaia di persone attorno a una richiesta concreta di giustizia davanti a un giudice».

Le richieste

Le richieste avanzate dal Comitato riguardano le revisione ed il rimborso sulle tariffe idriche per il mancato funzionamento dei depuratori, che inciderebbero sul 30% della bolletta, e per possibili errori nei conteggi delle partite pregresse.

“Ottenuto un risultato”

La nota sottolinea la scelta di procedere con la massima trasparenza, rigettando strategie di basso profilo: «fortunatamente, non abbiamo seguito il consiglio di chi invitava al silenzio i nostri legali. Abbiamo scelto un’altra strada: quella della trasparenza, del coraggio e dell’azione”. In vista del confronto in aula, i rappresentanti manifestano pragmatismo: «Siamo naturalmente curiosi di capire se quel “famoso giudice di Berlino” esisterà davvero. In ogni caso, riteniamo di aver già ottenuto un risultato significativo: aver portato la voce dei cittadini nelle sedi opportune, con strumenti legali e determinazione».

La mobilitazione viene rivendicata come un atto di resistenza collettiva: «E andremo avanti così, fino in fondo. Senza abbassare la testa, senza fare passi indietro.