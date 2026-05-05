Centuripe si fa mondo: al via la II edizione del Festival dei Popoli tra voci e tradizioni

Centuripe torna a essere ombelico del Mediterraneo con la seconda edizione del Festival dei Popoli. La manifestazione, dall’8 al 10 maggio, ideata e curata dal direttore artistico Carmelo Cacciola, trasformerà il restaurato Teatro della Dogana e la scenografica Piazza Duomo in uno spazio di dialogo permanente, dove il linguaggio universale della musica si fa strumento di pace e scoperta.

Il tema

Il tema portante di quest’anno è la “Voce”, intesa come strumento primordiale capace di abbattere confini. «La voce attraversa le identità e custodisce memorie», spiega Cacciola. «Vogliamo restituirle il potere di unire ed emozionare». Un concetto ribadito dal Sindaco Salvatore La Spina, che vede nel festival un ponte necessario tra le culture e un simbolo di rinascita per la comunità, grazie anche al supporto di SRR ed Etna Eko srl.

Gli artisti

La line-up di quest’anno promette un viaggio sensoriale unico: dalla Sardegna profonda dei Tenores di Oniferi alle sonorità elleniche di Theodoro Melissinopoulos, fino alla vocalità intensa dell’argentina Daniela Cesario. Non mancheranno l’energia dell’irachena Shanya Yousif e la sperimentazione del siciliano Libero Reina. Arricchiscono il programma i laboratori di Gaspare Balsamo e della stessa Cesario, pensati per coinvolgere attivamente il pubblico.

A chiudere la rassegna, un evento fuori calendario il 10 maggio porterà i ritmi travolgenti del Brasile in Piazza Duomo con i Samba de Camargo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Il programma

Venerdì 8 maggio

Ore 17:00: Workshop di Canto con Daniela Cesario (ex Chiesa del Purgatorio). Ore 21:00: Tenores di Oniferi (Sardegna) – Teatro della Dogana. Ore 22:15: Theodoro Melissinopoulos (Grecia) – Teatro della Dogana.

Sabato 9 maggio

Ore 10:00: Workshop teatrale con Gaspare Balsamo (ex Chiesa del Purgatorio). Ore 21:00: Daniela Cesario (Argentina) – Teatro della Dogana. Ore 22:00: Shanya Yousif (Iraq) – Teatro della Dogana. Ore 23:00: Libero Reina (Sicilia) – Teatro della Dogana.

Domenica 10 maggio (Fuori Festival)

Ore 21:00: Samba de Camargo (Brasile) – Piazza Duomo