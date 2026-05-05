Topi a Enna Alta: avvistamenti a due passi dal Duomo (VIDEO)

Non è più solo una sensazione di disagio che corre tra i vicoli, ma una realtà documentata dai video degli abitanti. L’allarme roditori torna a scuotere il centro storico di Enna Alta, colpendo questa volta il cuore pulsante della città: la centralissima via Roma.

Il salotto della città

A pochi passi dal Duomo, meta di turisti e salotto dei residenti, la presenza dei topi è diventata ormai palese. Un lettore ha inviato alla redazione di Vivienna un filmato inequivocabile che ritrae diversi esemplari muoversi con estrema disinvoltura lungo i marciapiedi, sfrecciando tra i portoni e le fioriere del corso principale.

La voce dei residenti

L’esasperazione è palpabile nelle parole di chi vive quotidianamente il quartiere. Uno dei residenti, autore della segnalazione, ha descritto così la situazione:

“Non è più possibile camminare serenamente la sera senza imbattersi in queste sgradevoli presenze. Li vediamo sbucare dai tombini e infilarsi sotto le auto parcheggiate proprio qui, a due passi dalla cattedrale. È una questione di decoro, certo, ma soprattutto di igiene pubblica che non può essere trascurata. Abbiamo paura che possano entrare nelle nostre abitazioni, dato che ormai sembrano aver preso possesso della strada. Chiediamo un intervento immediato di derattizzazione.”

Cicli stagionali e rischi

Secondo gli esperti, la tempistica di questa “invasione” non è casuale. Sebbene i topi siano attivi tutto l’anno, la primavera rappresenta il picco del risveglio riproduttivo: con il clima mite, i roditori aumentano i movimenti all’aperto per nidificare. Un fenomeno che si ripete speculare in autunno, quando il calo delle temperature spinge le colonie a cercare rifugio e cibo all’interno degli edifici.

I precedenti e le cause

Non è la prima volta che Enna si trova a fare i conti con questo problema. Segnalazioni analoghe hanno interessato in passato il quartiere Fundrisi e diverse aree di Enna Bassa. La conformazione stessa della città, arroccata e circondata da vaste aree verdi e zone rurali, funge da corridoio naturale per i roditori, che trovano facile accesso al centro abitato attirati dai residui alimentari e dalla disponibilità di nascondigli tra le antiche mura.

L’appello dei cittadini è ora rivolto all’amministrazione comunale e agli uffici dell’ente affinché si programmi un piano di sanificazione straordinario che parta proprio dalla via Roma, prima che l’immagine turistica e la vivibilità della zona ne escano definitivamente compromesse.