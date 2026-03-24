Enna Alta, tratto di via Roma chiuso al traffico: verifiche sulla rete del gas

Un tratto di via Roma, nel cuore di Enna Alta, è stato temporaneamente chiuso al traffico nel segmento compreso tra piazza San Tommaso e via Libertà.

La segnalazione dei residenti

La segnalazione è arrivata alla redazione di ViviEnna da alcuni residenti della zona, che hanno notato la presenza di transenne e limitazioni alla circolazione lungo uno degli assi più frequentati del centro storico.

Le ipotesi

Secondo le prime informazioni raccolte proprio tra gli abitanti, alla base del provvedimento ci sarebbe una verifica sulle condizioni della rete del gas. Nelle stesse ore, infatti, diversi cittadini riferiscono di aver visto operatori al lavoro, riconducibili alla società che gestisce il servizio di distribuzione.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sulle tempistiche dell’intervento né sulla durata della chiusura, ma la situazione viene monitorata direttamente sul posto.