Crisafulli proclamato sindaco di Enna: “Subito al lavoro”

Mirello Crisafulli è stato ufficialmente proclamato Sindaco della città di Enna. La proclamazione a Sala Euno, avvenuta al termine delle operazioni di scrutinio e verifica dei risultati elettorali, sancisce la sua elezione alla guida del Comune capoluogo.

Le parole del neo sindaco

Da oggi si apre una nuova stagione amministrativa per Enna. “Sono tante le difficoltà che dovremo affrontare ma siamo pronti, da domani saremo subito a lavoro”, ha dichiarato il sindaco ringraziando tutti per il lavoro svolto