Ponte di Gagliano Agira, 5 milioni per realizzarlo: bando dell’ex Provincia per il progetto

Svolta decisiva per la viabilità nel Nord dell’ennese: dopo decenni di stallo, riparte ufficialmente l’iter per il completamento della Sp 22, con particolare riferimento al nodo critico del Ponte di Gagliano Castelferrato, una delle grandi opere incompiute dell’Ennese. Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha infatti approvato il bando per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.

Non più un ponte ad arco

Il provvedimento, firmato dal dirigente del III Settore, ing. Daniela Lumera, prevede la costruzione di un nuovo tratto di variante tra i chilometri 0+000 e 4+000. Superata l’ipotesi originaria del ponte ad arco, il nuovo progetto virerà sulla realizzazione di pile in alveo, una soluzione tecnica mirata a superare le complessità che in passato hanno alimentato contenziosi e paralisi amministrative.

L’opera ha un valore complessivo di oltre 5,3 milioni di euro: 4 milioni e 366 mila euro derivano dai fondi comunitari FSC 2021-2027, mentre 990 mila euro sono stanziati direttamente dalle casse dell’Ente. L’appalto per i servizi di progettazione, con base d’asta di circa 333 mila euro, sarà affidato tramite procedura aperta europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il presidente del Libero consorzio

“Dopo lo sblocco della Panoramica, incassiamo un altro risultato strategico per il territorio”, ha dichiarato il Commissario Straordinario del Libero Consorzio, Piero Capizzi. “Risolti i contenziosi con impresa e progettisti, ora puntiamo alla gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori. È un impegno preso con le comunità della zona Nord che attendevano da decenni risposte concrete per la mobilità e l’economia locale”. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni sul portale istituzionale dell’Ente, segnando l’inizio del cronoprogramma che porterà all’apertura del cantiere