Presentato il libro del campione del mondo di pasticceria Tommaso Molara

Arriva il nuovi libro del campione del Mondo di cioccolateria. Si è tenuta all’IPS Federico II di Enna la presentazione del nuovo libro di Tommaso Molara “Il cioccolato a 360° Dolce e salato. Durante la presentazione, moderata dai docenti dell’istituto prof. Bono e Dispinsieri, il maestro Molara, nonché campione del mondo di pasticceria e cioccolateria artistica, ha parlato ai ragazzi dell’istituto raccontando la sua ultima fatica letteraria ma soprattutto motivandoli all’impegno, alla passione e all’amore dell’arte pasticcera ma più in generale dell’arte culinaria. Tommaso Molara è l esempio concreto di come i sacrifici, la passione che mette nel suo lavoro, la voglia di trasmettere il suo sapere e la sua indiscussa professionalità siano stati ben ricompensati essendo oggi una eccellenza siciliana nel mondo.

Il racconto dell’esperienza del Maestro

Il maestro Molara attraverso il racconto della propria esperienza, ha voluto trasmettere ai giovani l’amore per la conoscenza, l’importanza dello studio e il coraggio di inseguire i propri sogni, come il suo famoso slogan di vita: crederci sempre arrendersi mai. Il cioccolato come metafora di vita, di dolcezze e amarezze tipiche della vita ma anche creatività e trasformazione. Sono intervenuti alla presentazione anche la dott.ssa Maria Di Dio che ha fatto un breve excursus sulla storia ed evoluzione del cioccolato e il presidente della Cna il dott. Valentino Savoca che ha motivato e spronato i giovani presenti ad avere fiducia nel loro futuro, ad affrontare le sfide della vita con impegno e dedizione ma soprattutto la voglia e il desiderio di costruire nuove opportunità.

Il valore sociale del cioccolato

È stato infine sottolineato il valore sociale del cioccolato e in particolare del libro di Tommaso Molara in quanto parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Maris (associazione delle malattie reumatiche infantili) in collaborazione con il policlinico di Catania. Dunque non solo un libro, un manuale professionale che vi accompagna nella realizzazione di ricette al cioccolato ma anche un importante gesto sociale di solidarietà.