Attività motoria e patologie croniche, la giornata inaugurale del IX Convegno nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 10:00, presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, la giornata inaugurale del IX Convegno nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae”, promosso da Cicacongress e presieduto dal Prof. Salvatore Corrao, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Palermo, e dal Prof. Francesco Perticone, Professore Emerito all’Università Magna Græcia di Catanzaro, si aprirà con una manifestazione promossa da AMS-FMSI Palermo, in collaborazione con Polisportiva Palermo e Polisportiva Mimmo Ferrito. Saranno organizzate attività motorie outdoor condotte da istruttori specializzati, supportate dal Dott. Vittorio Virzì.

La Federazione Medico Sportiva di Palermo, diretta da Vittorio Virzì, in collaborazione con la Polisportiva Palermo diretta da Irma Cattarinich e dall’associazione Mimmo Ferrito, metterà in piedi assieme ai suoi collaboratori, una palestra all’aperto. Tecnici specialisti del settore dimostreranno l’importanza del corretto movimento come vera e propria terapia. Saranno presenti anche i tecnici del Nordic Walking: una disciplina perfetta per chi vuole ripartire in modo dolce ma efficace.

Con l’aiuto del coordinatore tecnico Ruggero Ferrito e dei suoi collaboratori, ciascuno potrà ricevere le informazioni corrette e partecipare alla lezione con iscrizione gratuita.

“Ringrazio il Prof. Salvatore Corrao per la sensibilità che ha sempre dimostrato di avere – commenta Vittorio Virzì – sul ruolo dell’attività fisica nella prevenzione primaria, ma anche secondaria”.

All’attività motoria seguirà una tavola rotonda con medici e associazioni di pazienti sull’importanza dell’attività fisica ad ogni età e soprattutto in presenza di patologie, perché somministrata da personale preparato e in dose corretta, può migliorare la qualità della vita.

Il Convegno proseguirà fino a domenica 24 maggio tra Lectiones Magistrales, sessioni tematiche, momenti di discussione collegiale e focus on the real word.

Intervista al Dott. Vittorio Virzì





Luogo: Saracen Sands Hotel & Congress Centre, Via Libertà, 128/A, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Artista: Sport

Prezzo: 0.00