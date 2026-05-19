Grana in FdI: la candidata Bennici è a processo ma non è stata ancora dichiarata impresentabile

Non è tra gli impresentabili dichiarati dalla Commissione parlamentare antimafia in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio la candidata di FdI di Enna, Sandra Bennici. Al momento, tra questi ci sono 28 candidati sindaco in tutta Italia, compreso Luigi Gentile, che corre con le liste Democrazia cristiana, Noi moderati-partito popolare europeo-Sud chiama Nord, Lega-Agrigento e Gentile sindaco di Agrigento-prima l’Italia.

La vicenda

In realtà, in un precedente articolo avevamo scritto che la Bennici lo fosse ma non è ancora così: la relazione della presidente della Commissione, Chiara Colosimo ha indicato al momento solo coloro che sono in corsa per la fascia tricolore e nelle prossime ore saranno resi noti i candidati al Consiglio comunale. In questa lista, rischia, però, di finire Sandra Bennici per via di un procedimento giudiziario che la riguarda, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Gela sulla gestione dell’Ipab, in cui risultano coinvolte altre due persone, tra cui un sacerdote e un professionista. La candidata ha in passato ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Gela.

Non ci sono impedimenti

La segnalazione della Commissione non comporta alcun impedimento formale alla candidatura né tantomeno una condanna: si tratta di una valutazione politica basata sul codice di autoregolamentazione che i partiti si sono volontariamente dati, e che impegna le forze politiche, almeno sulla carta, a non presentare candidati con procedimenti penali pendenti. Enna rientra tra i trentacinque Comuni chiamati alle urne questo fine settimana e sottoposti alle verifiche antimafia.