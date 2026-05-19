Musica, emozioni e cultura. Il nuovo singolo di Davide Vinciprova con Luxinliminali uscirà solo in Italia il 21 Maggio

Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere una delle uscite più attese del 2026. Il prossimo 21 maggio 2026, il cantautore Davide Vinciprova pubblicherà in esclusiva per il mercato italiano un nuovo singolo inedito, primo tassello del progetto discografico che culminerà con l’uscita del suo nuovo album prevista per gennaio 2027.





A rendere ancora più speciale questo nuovo capitolo artistico sarà la collaborazione con Luxinliminali, nome emergente della scena musicale contemporanea e considerata da critica e pubblico una delle voci più promettenti della nuova generazione. L’incontro artistico tra i due promette di dare vita a un brano destinato a lasciare il segno, fondendo l’esperienza autoriale di Vinciprova con la sensibilità innovativa della giovane artista.





L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo per il cantautore, reduce dall’eco internazionale di “Buenas Noches”, brano simbolo dell’album “This is Dad”, divenuto celebre anche come colonna sonora dell’omonima serie animata ispirata al libro da cui il progetto ha preso vita.





Proprio parlando del nuovo singolo, Davide Vinciprova ha voluto spiegare la scelta artistica dietro questa produzione, destinata esclusivamente al pubblico italiano:





“Il successo di ‘Buenas Noches’ in collaborazione con Luxinliminali e dell’intero progetto ‘This is Dad’ mi ha aperto porte straordinarie, permettendomi di portare la mia musica oltre ogni confine. Ho sempre scelto spesso la lingua inglese per dare alla mia musica la possibilità di raggiungere ogni abitante del pianeta e raccontare la mia visione senza limiti geografici. Ma dopo le tante richieste ricevute e dopo aver percepito quanto forte sia oggi la centralità della musica italiana, ho sentito il bisogno di tornare alla mia lingua madre. Questo nuovo brano nascerà esclusivamente in italiano, come un omaggio alle mie radici, al mio pubblico e alla forza culturale della nostra musica.”





Per il momento, il titolo del nuovo album rimane ancora top secret. L’artista ha confermato che verrà rivelato soltanto a settembre 2026, mantenendo alta l’attesa attorno a quello che si preannuncia come uno dei progetti discografici più importanti dell’anno successivo.





Tra mistero, collaborazioni inedite e una scelta linguistica che segna una svolta artistica importante, Davide Vinciprova si prepara così a inaugurare una nuova era della propria carriera.