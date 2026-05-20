Teatro: Santa Teresa Riva, grande attesa per Sergio Vespertino e il suo “Essere o non Essere”

Lo spettacolo, che sarà rappresentato domenica 24 maggio alle 18.30 al Nuovo Teatro Val d’Agrò, chiuderà la stagione 2026. Il lavoro, in cui l’attore vestirà i panni di un professore invasato e visionario, è dedicato alla fascinazione delle drammaturgie di Shakespeare e della loro genesi creativa

Grande attesa a Santa Teresa Riva (Me) per l’ultimo appuntamento che conclude in bellezza, sulla fascinazione delle drammaturgie di Shakespeare e della loro genesi creativa, la stagione del Nuovo Teatro Val D’Agrò guidata da Cettina Sciacca, che ne cura la direzione artistica.

L’appuntamento è per domenica 24 maggio, alle ore 18.30, quando sarà in scena “Essere o non essere”, con Sergio Vespertino, tra i più apprezzati attori del panorama teatrale italiano che qui si rivela un autentico mattatore del palcoscenico.

Con il suo stile inconfondibile, fatto di ironia, energia scenica e profondità interpretativa, Vespertino vestirà i panni di un professore invasato e visionario, un ricercatore instancabile ossessionato dal drammaturgo inglese William Shakespeare, al quale il protagonista dello spettacolo ha dedicato la propria vita studiando in maniera meticolosa manoscritti, codici, pergamene, saggi e monografie che da lui vengono passati al setaccio con la tenacia di un investigatore. Un’indagine febbrile che lo conduce dentro i misteri dell’opera shakespeariana, tra metafore, allitterazioni, rimandi poetici e segrete allusioni.

Ma non finisce qui: il professore non cerca soltanto il segreto dell’ispirazione artistica perché il suo obiettivo è trovare la prova definitiva capace di svelare la vera identità dell’autore delle opere di Shakespeare.

Da qui l’irresistibile tour de force teatrale che trascina il pubblico in un viaggio appassionante attraverso i capolavori e i segreti della vita del Bardo, tra comicità, cultura e coinvolgimento emotivo.

La sceneggiatura è di Salvatore Ferlita e dello stesso Vespertino che ne cura la regia con un contributo di Gianfranco Perriera. Scenografie di Giuseppe Ciaccio; musiche di Virginia Maiorana. La produzione è Agricantus.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it;

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.



