AutoServiceTec: al via la sesta edizione

Partirà ufficialmente il 29 maggio l’edizione 2026 di AutoServiceTec, il Salone biennale delle attrezzature per officine, ricambi, carrozzerie, gommisti, centri revisione e servizi e per tutto il settore dell’Aftermarket e dell’Automotive, organizzato dall’Associazione Euro Eventi di Catania. Ancora una volta l’evento si terrà a SiciliaFiera di Misterbianco (Ct), 29, 30 e 31 maggio, per una tre giorni interamente dedicata al settore con le più importanti realtà operative sul mercato.

Al taglio del nastro, previsto per le ore 10, sarà presente il Senatore Salvo Pogliese.

L’evento rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo imprenditoriale della Sicilia e del Sud Italia, una vetrina ideale con soluzioni e novità per numerose figure professionali, dai costruttori ai rappresentanti ufficiali autorizzati, e con un’offerta che comprende attrezzature per autofficine, carrozzerie, ricambi, servizi, rigeneratori, gommisti, centri revisione e molto altro.

Al centro del Salone biennale, quest’anno alla sua sesta edizione, ci saranno dunque le categorie che rientrano nei settori dell’Automotive e dell’Aftermarket: il primo comprende tutto ciò che riguarda il design, lo sviluppo, la fabbricazione e la vendita di veicoli a motore; il secondo rappresenta quello che si può definire il “secondo tempo” del veicolo, ossia il mercato dei ricambi, degli accessori e delle riparazioni.

AutoServiceTec porta in esposizione le novità del mercato di riferimento, i migliori brand che operano in tutte le categorie e richiama attorno a sé i professionisti in più ambiti e con le più varie specializzazioni.

A corredo della manifestazione, ogni edizione vede la presenza di numerosi incontri di approfondimento e formazione per gli addetti del settore su tematiche specifiche e professionalizzanti, utili a confrontarsi con i manager e i tecnici di note aziende.

Sabato 30 maggio alle ore 10, Confartigianato Imprese propone la conferenza su “Il valore della professionalità dell’autoriparatore nell’era della digitalizzazione” (Sala Etna); alle 12.30 sarà la volta del corso su “Destinazione futuro: strategie e strumenti per l’officina protagonista del cambiamento” a cura di Cr Ricambi; infine, alle 16.30 un secondo appuntamento di Cr Ricambi e Assoservice sul tema “Innovazione, valore e sinergia. Il futuro dell’autoriparatore”.

AutoServiceTec sarà aperto il 29/30/31 maggio dalle ore 10 alle ore 19 con ingresso riservato agli operatori del settore, biglietto omaggio scaricabile sul sito dedicato (https://www.autoservicetec.it/index-2.html).





Luogo: SiciliaFiera, Via Leopoldo Franchetti, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA