Bonus lavastoviglie a quasi mille famiglie siciliane, Marano (M5s): “Uso razionale dell’acqua passa dalla prevenzione”

Pubblicata la graduatoria degli ammessi al contributo. L’agevolazione, prevista dalla legge regionale n. 25/2024, porta la firma della deputata regionale: “Milioni di litri d’acqua che non andranno sprecati grazie ad un cambiamento delle nostre abitudini quotidiane”.

“Il bonus lavastoviglie è finalmente realtà. La Regione siciliana ha pubblicato la graduatoria degli ammessi al contributo che ho fortemente voluto e che si inserisce nel solco della sostenibilità ambientale fatta di buone pratiche. È stato calcolato che quando si lavano le stoviglie si consumano circa 40 litri di acqua corrente contro i 9,5 litri che si consumano con un modello di lavastoviglie con classe energetica media. La lotta agli sprechi e la tutela dell’ambiente diventano azioni davvero efficaci non quando seguono una gestione emergenziale delle criticità ma quando innescano meccanismi virtuosi che entrano nelle nostre abitudini quotidiane”.

A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle, commentando la misura che porta la sua firma e che è prevista dalla legge regionale n. 25/2024.

“A fronte delle circa mille istanze di acquisto di questi elettrodomestici che sono state ammesse al contributo – prosegue la parlamentare regionale – e considerando mediamente un lavaggio al giorno, arriveremo a risparmiare circa 11,1 milioni di litri di acqua l’anno. Considerata la normale routine delle famiglie, si raggiungono cifre di risparmio importanti”.

“Sono felice che si sia finalmente concretizzata una misura utile alle famiglie siciliane. Una misura che vuole essere di sprone e fungere anche da stimolo per altre iniziative come questa che possano finalmente aiutarci a cambiare rotta, portandoci nella direzione di un uso razionale e consapevole di questa preziosa risorsa”, conclude Marano.



