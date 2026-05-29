Concorso nazionale Aci, socio di Piazza Armerina vince un iPad

La fortuna premia un socio storico dell’Automobile Club Enna. Nell’ambito della “Campagna di incentivazione rete ACI 2025”, promossa a livello nazionale dall’Automobile Club d’Italia per i nuovi associati e per chi ha rinnovato la tessera nel corso dell’anno, un iscritto della Delegazione ACI di Piazza Armerina è stato estratto tra i vincitori del concorso nazionale.

Il signor Gruttadauria si è aggiudicato un iPad Apple Air 11 Wi-Fi + Cellular da 128 GB, premio simbolo di una iniziativa pensata per valorizzare il rapporto di fiducia tra ACI e soci storici.

La consegna del premio

La consegna ufficiale si è svolta nella sede della Delegazione ACI di Piazza Armerina alla presenza della responsabile Valentina La Paglia, del direttore dell’Automobile Club Enna Maurizio Colaleo e dell’Account Manager Sicilia della Direzione Territorio & Network ACI, Giuseppe Mannello.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza del lavoro svolto dalle delegazioni territoriali, considerate un presidio fondamentale per l’assistenza agli automobilisti e per la promozione delle iniziative associative sul territorio provinciale.

“Un rapporto di fiducia consolidato”

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici dell’Automobile Club Enna, che hanno evidenziato come la tessera ACI rappresenti non solo uno strumento di assistenza e tutela per chi viaggia, ma anche un segno concreto di appartenenza a un’istituzione impegnata sui temi della sicurezza stradale e della mobilità.

Il socio vincitore ha ringraziato l’ACI per i servizi ricevuti negli anni, spiegando di avere scelto di estendere l’associazione anche ai propri familiari proprio per la qualità dell’assistenza garantita durante gli spostamenti e nella vita quotidiana.

L’Automobile Club Enna ha infine ribadito l’impegno a rafforzare la presenza delle delegazioni provinciali e a promuovere iniziative capaci di consolidare il rapporto con i soci e il territorio.