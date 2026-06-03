Giornata dei bambini scomparsi, lezione della polizia agli studenti del Neglia Savarese

Sensibilizzare i più giovani sui temi della tutela dei minori, della violenza domestica e dell’importanza della prevenzione. Con questo obiettivo la Polizia di Stato ha incontrato gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna nell’ambito della campagna internazionale “Home Should Be Safe”, promossa in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi.

Il confronto con gli studenti

All’iniziativa hanno partecipato il Commissario Anna Poidomani, l’Ispettore Michele Dell’Albani e l’Agente Moreno Abisso, accolti dalla dirigente scolastica Maria Filippa Amaradio e dal corpo docente. Durante l’incontro sono stati affrontati i temi dei segnali di disagio nei minori, delle situazioni di vulnerabilità in ambito familiare e della necessità di segnalare tempestivamente eventuali casi di scomparsa.

Nel piazzale del plesso Savarese è stato inoltre allestito il camper informativo della Polizia di Stato, che ha rappresentato un punto di riferimento per studenti e insegnanti.

Una rete internazionale per la tutela dei minori

La giornata del 25 maggio è dedicata alla memoria di Etan Patz, il bambino scomparso a New York nel 1979, e richiama l’attenzione su un fenomeno che continua a coinvolgere migliaia di famiglie nel mondo. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il lavoro svolto dalla Polizia Anticrimine in collaborazione con organismi internazionali specializzati nella ricerca dei minori scomparsi.

L’obiettivo, è stato ricordato, è rafforzare la prevenzione e garantire interventi rapidi ed efficaci attraverso la cooperazione tra istituzioni, forze dell’ordine e reti internazionali impegnate nella protezione dell’infanzia.