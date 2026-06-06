Ultimo weekend della Campionaria del Mediterraneo, fiera aperta fino a domenica 7 giugno
Comunicati Stampa - 06/06/2026
Ancora un weekend per visitare la Campionaria del Mediterraneo 2026. Migliaia i visitatori che hanno già fatto ingresso in Fiera, inaugurata il 23 maggio. Tra i viali e all’interno dei padiglioni, casalinghi, complementi di arredo, attrezzi per il giardino, concessionarie di auto, macchine da lavoro, abbigliamento, oggettistica, artigianato locale ed etnico, giochi per bambini.
Affollati l’Area Food e il grande Luna park, con nuove attrazioni. Ogni sera sul palco uno spettacolo diverso, con la direzione artistica di Sasà Taibi. Rta racconta i momenti più significativi in Fiera, ogni giorno in diretta radio-tv.
Stasera sul palco centrale della Fiera il concerto del cantautore Aleandro Baldi che festeggia i suoi 40 anni di carriera; domani, sabato 6 maggio, la finale regionale di Miss Reginetta d’Italia e domenica in chiusura gli Astuta Radio Live Music Band.
La Campionaria è aperta dalle 16 alle 24. Biglietto 2,50 euro.
Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA