Inferno 2026 nelle Gole dell’Alcantara, la presentazione venerdì 12 nella sede catanese dell’Ars

A parlare della nuova edizione del più noto degli spettacoli site specific siciliani, saranno il presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno, Francesco Russo Morosoli di Gole Alcantara srl, i sindaci di Motta Camastra Carmelo Blancato e di Castiglione di Sicilia Concetto Stagnitti e il presidente del Parco fluviale dell’Alcantara Carmelo Calabrò. Presenti anche il regista dello spettacolo, Giovanni Anfuso, e Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia, che produce il lavoro teatrale all’aperto più visto in Sicilia negli ultimi anni. Uno spettacolo del tutto rinnovato, nella forma e nella sostanza.

“A otto anni dal debutto dell’Inferno di Dante messo in scena nelle Gole dell’Alcantara, vogliamo ribadire il sostegno a questo tipo di spettacolo site specific che ha dimostrato di poter dare importanti ricadute sul territorio in termini economici e d’immagine”.

Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, anticipando alcuni temi della conferenza stampa dedicata alla presentazione di Inferno 2026 che comincerà alle 11 di venerdì 12 giugno nella sede catanese dell’Assemblea regionale Siciliana, cioè il Palazzo Minoriti di via Etnea 73.

A parlare della nuova edizione del lavoro teatrale all’aperto più visto in Sicilia negli ultimi anni, saranno, oltre all’on. Galvagno e a Francesco Russo Morosoli di Gole Alcantara srl – in collegamento dagli Usa -, i sindaci di Motta Camastra Carmelo Blancato e di Castiglione di Sicilia Concetto Stagnitti e il presidente del Parco fluviale dell’Alcantara Carmelo Calabrò. Presenti all’incontro con i giornalisti anche Giovanni Anfuso, regista di Inferno, e Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia, che produce lo spettacolo.

E sarà un lavoro teatrale con grandi novità “nella forma e nella sostanza” come anticipato dal regista, il quale ha svelato che il cast sarà rinnovato per oltre la metà, compresi alcuni ruoli chiave. Considerevoli innovazioni anche nelle coreografie e nelle musiche e alcune sorprese riguardo ai fuochi e al light design.

La Produzione ha sottolineato come anche quest’anno saranno distribuite ai turisti cartoline con il Qr code che consente di vedere filmati e leggere note sullo spettacolo anche in francese, tedesco, spagnolo e russo. Altre notizie e curiosità su Inferno 2026 si potranno trovare infine sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/InfernoDiDanteOfficial/.

Tra le 10.30 e le 11, i protagonisti della conferenza stampa saranno disponibili a rilasciare ai giornalisti, sul tema dell’incontro, dichiarazioni anche in audio e video.





DIDASCALIE

a – L’edizione 2024 con l’uscita dalla tomba di Farinata degli Uberti (foto Marzio Pardo)

b – L’edizione 2023 dell’Inferno di Dante nelle Gole (foto Giuseppe Mazzola)

c – Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno

d – Francesco Russo Morosoli di Gole Alcantara srl

e – Il regista di Inferno, Giovanni Anfuso, nelle Gole dell’Alcantara



