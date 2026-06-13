Sclerosi multipla, l’Oasi di Troina nella rete nazionale della ricerca

L’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina entra a far parte del Registro Italiano della Sclerosi Multipla e Patologie Correlate, uno dei più importanti progetti nazionali dedicati alla raccolta e all’analisi dei dati clinici sulla malattia. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) e dall’Università degli Studi di Bari e coinvolge circa 200 centri distribuiti sull’intero territorio nazionale.

Con l’adesione al Registro, l’Istituto diventa il primo centro della provincia di Enna e il diciassettesimo in Sicilia a entrare nella rete nazionale impegnata nello studio della sclerosi multipla e delle patologie correlate.

Un contributo alla ricerca nazionale

Attraverso la partecipazione al Registro, l’Oasi contribuirà alla raccolta sistematica di informazioni cliniche e assistenziali, dati fondamentali per approfondire la conoscenza della malattia, monitorarne l’evoluzione nel tempo e migliorare la qualità dei percorsi terapeutici e assistenziali.

Il progetto rappresenta uno strumento strategico per favorire la ricerca scientifica e promuovere una medicina sempre più basata sull’evidenza e sull’analisi dei dati reali.

Lo studio affidato all’UOC Diagnostica per Immagini

L’attività di ricerca sarà condotta presso l’UOC Diagnostica per Immagini dell’Istituto sotto la responsabilità del dottor Salvatore Giovanni Romano, che coordinerà il contributo del centro nell’ambito del Registro nazionale.

L’inserimento dell’Oasi nella rete consentirà di mettere a sistema l’esperienza maturata negli anni nella presa in carico dei pazienti affetti da sclerosi multipla.

Valorizzato il contributo dei pazienti seguiti a Troina

Attualmente sono circa cinquanta i pazienti seguiti dall’Istituto che potranno contribuire, attraverso i dati raccolti nel Registro, all’avanzamento delle conoscenze scientifiche sulla patologia. Informazioni preziose che saranno messe a disposizione della comunità scientifica nazionale per favorire studi, confronti e nuove prospettive di cura.

L’adesione al Registro Italiano della Sclerosi Multipla rafforza ulteriormente la presenza dell’IRCCS Oasi Maria SS. nelle principali reti di ricerca nazionali e conferma l’impegno dell’Istituto nel sostenere l’innovazione scientifica e il miglioramento dell’assistenza a beneficio dei pazienti.