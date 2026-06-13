Villarosa punta sul GeniusLoci DeCo: il Pane di San Giuseppe simbolo di sviluppo e cultura

di Giacomo Lisacchi

Un laboratorio vivo di sviluppo territoriale che unisce tradizione, innovazione e partecipazione civica. Il Comune di Villarosa, guidato dal sindaco Francesco Antonio Costanza, su proposta dell’assessore Michelangelo Taravella, ha ufficialmente adottato il percorso di valorizzazione della Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo.

L’iniziativa sarà presentata venerdì 26 giugno durante un’audizione pubblica, un momento di confronto democratico e inclusivo volto a costruire un modello di governance identitaria insieme a cittadini, studiosi e amministratori.

La “Banca” del patrimonio locale

Il cuore del progetto è la Banca del GeniusLoci DeCo, un’infrastruttura culturale dinamica pensata per raccogliere, certificare e tramandare i saperi artigianali, le tradizioni enogastronomiche e i paesaggi culturali del territorio.

Non si tratta di un istituto finanziario, ma di uno strumento finalizzato a contrastare l’omologazione culturale e a promuovere percorsi di sviluppo sostenibile e resilienza economica partendo dalle radici identitarie della comunità. L’obiettivo è trasformare il patrimonio materiale e immateriale locale in una leva concreta di crescita e valorizzazione.

Il Pane di San Giuseppe simbolo del borgo

A testimonianza della vivacità culturale di Villarosa, la relazione allegata alla delibera comunale evidenzia come il Comune abbia già ottenuto l’iscrizione nell’Atlante del Cibo Locale grazie al suo prodotto più rappresentativo: il Pane di San Giuseppe.

Più di una semplice tradizione religiosa, questo pane costituisce un patrimonio vivo della comunità e rappresenta un caso peculiare nel panorama delle tradizioni popolari siciliane, custodendo saperi, ritualità e identità tramandati nel tempo.

Un modello per i piccoli borghi italiani

L’esperienza avviata da Villarosa punta a diventare un modello replicabile per altri piccoli centri italiani che intendono valorizzare il proprio patrimonio culturale e le proprie specificità territoriali.

Attraverso il percorso GeniusLoci DeCo, l’amministrazione comunale intende promuovere una visione di sviluppo fondata sulla partecipazione della comunità, sulla tutela delle tradizioni e sulla capacità di trasformare l’identità locale in una risorsa strategica per il futuro del territorio.