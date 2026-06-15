DASYEL – Nuovo singolo in uscita Sabato 20 Giugno ore 12,00(ex Diario 1978 ,K2 Sanremo Famosi 1991

IL GRANDE RITORNO DI FRANCESCO POLIZZI (EX IL DIARIO E K2): DAL PALCO DI RAI 1 AL NUOVO PROGETTO SOLISTA “DASYEL”.

IL 20 GIUGNO ESCE IL SINGOLO “PAGINE APERTE”

NICOSIA (EN) – C’è chi la musica ce l’ha scritta nel DNA, un fuoco sacro che nessuna scrivania o percorso di vita può spegnere. A distanza di anni dalle sue storiche apparizioni televisive sui canali Rai, il polistrumentista e cantautore siciliano Francesco Polizzi annuncia il suo ritorno ufficiale sulla scena discografica italiana con lo pseudonimo DASYEL. Il prossimo 20 giugno, il nuovo attesissimo singolo Pagine Aperte sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale (Spotify, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter , LinkedIn, Pinterest, Apple Music, Amazon Music, SoundCloud ).

Una vita per la musica: da Milano alla prima serata su Rai 1

La storia musicale di Francesco Polizzi affonda le radici nella fertile stagione pop-rock degli anni ’70 e ’90. Nel 1978, a soli 22 anni, Polizzi viene notato in una balera di Nicosia da Filiberto Ricciardi (storica voce dei Gens e degli Opera). Colpito dal talento di quel ragazzo capace di cantare, suonare la batteria e mixare i suoni contemporaneamente, Filiberto Ricciardi come produttore e Autore lo lancia a Milano negli studi della mitica SAAR. Nasce così il gruppo Il Diario, il cui 45 giri Piccolo Pierrot (Testo scritto da Carla Vistarini e stampato su etichetta Up Records) conquista le copertine di Tv Sorrisi e Canzoni, Ciao 2001, Il mucchio selvaggio, e Gong, portando la band su Rai 1, Rai 2, Tele Legnano e Tele-montecarlo. Qui a trenta minuti Giovani – https://youtu.be/ulpKummsB4Y

Dodici anni dopo, nel 1990 segna un altro anno straordinario quella stessa estate vede i K2 dominare le notti Siciliane le famose “ Notti Magiche “ , anche perché era l’anno dei Mondiali di Calcio , con una trionfale “ Discoteca Sealand “ balera all’aperto del residence “Torre del Lauro-ME-”, intrattenendo oltre 3.500 persone ogni sera e ospitando le selezioni regionali di Miss Italia.. Nel 1991 in una estate intensa di Lavoro con diverse serate di esibizioni di Piazza alla guida del gruppo K2, Polizzi viene invitato dalla Rai al festival Cantamare di Cefalù, trasmesso su Rai 3, dopo aver inciso negli studi di Catania il brano “La donna mia tu sei “ in veste di cantante solista. Un successo travolgente che li porta a partecipare anche a MONTAGNE VERDI del 1991 su RAI TRE con il Brano “ Daniela “ autore Vito Cardaci altro tastierista della Band https://youtu.be/robQD6cSpsw “ ed ancora con Luisa una ragazzina scoperta dal Maestro Orazio Lupo a soli 15 anni e dal gruppo K2, lanciata nel mondo musicale https://youtu.be/pEjeylMUgJQ . Nel dicembre dello stesso anno Polizzi si ripresenta al grande pubblico su Rai 1 a Sanremo Famosi (la manifestazione guidata da Gegè Telesforo e Titta Ruggeri, una vetrina per i talenti emergenti che quell’anno vide il trionfo di una giovanissima Laura Pausini).

In quell’occasione, Polizzi si presenta in veste di autore, batterista e produttore con la band K2, con alle Tastiere il Maestro ed anche co-autore Orazio Lupo presentando e portando sul palco l’intenso brano Fiume, interpretato dalla splendida voce di Luisa Taglialavore “ https://youtu.be/17e_Aq-RpHg “. Un percorso artistico vissuto sempre da protagonista, che lo ha visto anche dividere i palchi di piazza in Sicilia con talenti agli esordi e non del calibro di Christian e di un giovanissimo Michele Foresta (il Mago Forest , ed ancora I Beans, ecc.

Il “sogno nel cassetto” diventa realtà con “Pagine Aperte”

Dopo aver messo momentaneamente in pausa la carriera artistica per dedicarsi alla famiglia e alla solida professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, Polizzi ha deciso che è giunto il momento di riaprire quel cassetto dei ricordi e delle emozioni. Oggi, a 70 anni e con la libertà della pensione, rinasce come DASYEL.

Il singolo Pagine Aperte è una ballata pop-rock italiana a tempo medio dall’impatto epico e travolgente. Il brano si apre con un intimo arpeggio di chitarra elettrica pulita e pad di sintetizzatore, per poi evolversi in un ritmo incalzante sorretto da un classico schema di batteria in 4/4 e una linea di basso prominente. La voce solista di Dasyel, dal timbro tenorile morbido ma graffiato da una suggestiva e calda raucedine nei registri alti del ritornello, dà corpo a un testo di rara sensibilità.

“Pagine Aperte racconta la perdita nel mio trascorso tempo di un amore , vissuto in età matura “, spiega l’artista. “È un mare di silenzi, un labirinto di ricordi in cui due anime continuano a danzare insieme”.

Una produzione curatissima nei minimi dettagli – con una netta separazione tra le chitarre acustiche e i power chord distorti del ritornello – che segna l’inizio di un nuovo, luminosissimo capitolo per uno dei talenti storici della provincia di Enna.

Il cerchio si chiude, le pagine si riaprono: l’appuntamento è per il 20 giugno ore 12,00 su tutte le piattaforme digitali.

TESTO DELLA CANZONE: “PAGINE APERTE”

Pagine aperte sono i miei pensieri

Stasera ti cerco in un mare di silenzi

Chiudere tutto e lasciarli lì

Non è da me se non ci sei tu non so chi sono

Sei la luce che guida il mio cammino

Senza te sarebbe tutto un destino avverso

Impazzirei a pensare a un’altra faccia

Ma nel cuore ho solo te come unico verso

No no non pensarci morirei

Se non ti avessi qui accanto a me

No non sparire tanto amore ho dato

Stare senza te non è più vivere lo sai!

Ogni ricordo è un battito che scorre

Nelle notti lunghe il tuo nome è un canto

Siamo due anime che danzano insieme

In questo universo non c’è niente di più grande

La tua voce un eco nel mio cuore

Senza di te tutto perde colore

Non cercare scuse rimani qui

Abbracciami forte non lasciarmi così

No no non pensarci morirei

Se non ti avessi qui accanto a me

No non sparire tanto amore ho dato

Stare senza te non è più vivere lo sai

In questa danza siamo solo noi

Due vite intrecciate mai più soli

Ti prometto amore mio

Che ogni battito sarà per te sempre di più

No no non pensarci morirei

Se non ti avessi non vivrei

No non sparire tanto amore ho dato

Stare senza te non è più vivere lo sai





Luogo: Sede LAVORO, MILANO, MILANO, LOMBARDIA