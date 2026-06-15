Giornata dei bambini scomparsi, successo a Enna per l’iniziativa promossa da Penelope Sicilia e Carabinieri

ENNA – Una giornata dedicata alla sensibilizzazione, all’ascolto e alla prevenzione quella promossa da Penelope Sicilia ODV domenica 14 giugno presso il Parco Proserpina di Enna, in occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi.



L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto rivolto a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno tanto drammatico quanto spesso sottovalutato: la scomparsa dei minori.

Fondamentale la collaborazione istituzionale che ha visto impegnati il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna e i referenti dell’associazione Penelope Sicilia ODV, la criminologa Martina Alerci e l’avvocato Dario Alfieri, presidente dell’AIGA.

«La scomparsa dei minori rappresenta un fenomeno doloroso e complesso che richiede attenzione costante e un forte lavoro di rete», ha dichiarato l’ avvocato Dario Alfieri. «È fondamentale la sinergia instaurata con le forze dell’ordine. Presso il nostro stand abbiamo creato uno spazio dedicato all’ascolto e al dialogo per riflettere sull’importanza della protezione dei più giovani e sul sostegno alle famiglie colpite da questo dramma».

Accanto ai momenti di confronto, particolare attenzione è stata riservata alle attività dedicate ai più piccoli. Uno spazio giochi, coordinato dalla dottoressa Aurelia Lombardo, ha accolto numerosi bambini che hanno partecipato alle iniziative educative organizzate durante la giornata.

Grande interesse ha suscitato anche la distribuzione del fumetto educativo “Allarme al Parco”, uno strumento pensato per promuovere la cultura della sicurezza attraverso il linguaggio del gioco e del racconto.

«Siamo felici della grande affluenza registrata, soprattutto da parte dei bambini e delle loro famiglie», ha dichiarato la criminologa Martina Alerci. «Questa è la direzione giusta: unire istituzioni, forze dell’ordine e associazioni nella tutela dei diritti dell’infanzia e nella prevenzione di fenomeni che possono mettere a rischio la sicurezza dei minori.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna per la preziosa collaborazione e la costante vicinanza dimostrata nel corso dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va al Tenente Andrea Portello e al Maresciallo Edgardo Minisola che, con grande professionalità, disponibilità ed empatia, ci hanno affiancato durante l’intera giornata, contribuendo al successo di un’importante occasione di sensibilizzazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie»





Luogo: Parco proserpina, ENNA, ENNA, SICILIA