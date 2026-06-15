Oggi “THE WONDER” proiezione e incontro con i registi al Garage di Enna Bassa

Lunedì 15 giugno alle 21 i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita presentano presso il Garage Arts Platform il loro documentario “The Wonder. Il giorno in cui ho perduto me stessa” a ingresso libero con tessera garage 25-26.



“Può la meraviglia essere la chiave per sperimentare una connessione più profonda con la vita?”

“The Wonder” è un viaggio visivo e sonoro che intreccia le voci di sette autrici italiane attorno ai temi dello stupore e della sacralità della vita: Barbara Alberti, Chandra Candiani, Roberta Dapunt, Claudia Fabris, Grazia Marchianò, Susanna Tamaro, Antonietta Potente. Un documentario che invita a rallentare lo sguardo e a riscoprire un modo più consapevole e profondo di abitare il mondo.



Al termine della proiezione, ci sarà l’opportunità di dialogare con i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, approfondire i temi del film e scoprire il viaggio artistico e umano che ha portato alla realizzazione del documentario.



THE WONDER – SICILIA TOUR 2026

L’evento rientra all’interno della programmazione di “The Wonder – Sicilia Tour 2026”, un ciclo regionale di proiezioni speciali e dibattiti alla presenza degli autori, organizzato da Arte Senza Fine con il contributo di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.



L’immagine in locandina è tratta dalla performance “Nostra Signora dei Palloncini” di Claudia Fabris.







Luogo: Garage Arts Platfomr, via Leonardo da Vinci, 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00