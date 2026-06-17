Ospedale Umberto I, oggi giornata dedicata all’emicrania con servizi gratuiti e screening

Visite neurologiche, consulenze specialistiche e attività informative gratuite per sensibilizzare i cittadini su una patologia ancora oggi spesso sottovalutata. È l’iniziativa promossa dall’ospedale Umberto I di Enna nell’ambito dell’Open Day sull’emicrania organizzato da Fondazione Onda ETS, giunto alla quarta edizione e realizzato in oltre 140 strutture sanitarie italiane aderenti al network Bollino Rosa.

L’appuntamento è dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’informazione su una malattia neurologica cronica che interessa milioni di persone e che continua a essere, in molti casi, sotto-diagnosticata e sotto-trattata.

L’ospedale ennese partecipa all’iniziativa forte del riconoscimento dei tre Bollini Rosa ottenuti nel 2026, il massimo livello attribuito da Fondazione Onda ETS alle strutture che si distinguono per l’attenzione alla salute femminile e ai percorsi di cura dedicati.

Una patologia diffusa ma spesso sottovalutata

Nel corso della giornata i cittadini potranno accedere gratuitamente a visite neurologiche, consulenze, test diagnostici e momenti di confronto con gli specialisti del reparto, oltre a ricevere materiale informativo sulla patologia e sulle possibilità terapeutiche oggi disponibili.

Secondo i dati riportati dagli organizzatori, in Italia l’emicrania interessa oltre sei milioni di persone e colpisce prevalentemente le donne, che rappresentano circa il 70% dei pazienti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità la considera una delle principali cause di disabilità a livello globale.

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire una maggiore consapevolezza della malattia e incoraggiare l’accesso ai percorsi diagnostici e terapeutici, riducendo il rischio di cronicizzazione legato a diagnosi tardive o trattamenti inadeguati.

Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica, da effettuare dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 11 al numero 0935 516624.