Concorsi all’Oasi di Troina, 75 posti a tempo indeterminato: domande entro il 16 luglio

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami del 16 giugno 2026 i bandi di concorso pubblico per titoli ed esami indetti dall’IRCCS Oasi Maria SS di Troina per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 75 unità tra dirigenti, professionisti sanitari e operatori socio-sanitari.

Ventuno posti per dirigenti medici e professionisti sanitari

Nel dettaglio, i bandi prevedono l’assunzione di 21 dirigenti medici di varie discipline, 5 dirigenti psicologi e 2 dirigenti biologi. Per quanto riguarda i dirigenti medici, i posti da coprire distinti per specializzazione sono: 2 in neurologia, 2 in geriatria, 1 in endocrinologia, 2 in medicina interna, 1 in psichiatria, 4 in medicina fisica e riabilitativa, 2 in diagnostica per immagini, 3 in neuropsichiatria infantile, 2 in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore e 2 in igiene e medicina preventiva. I cinque posti di dirigente psicologo riguardano la specializzazione in psicologia clinica, mentre i due posti di dirigente biologo sono destinati rispettivamente alle discipline di microbiologia e virologia e di patologia clinica e biochimica clinica.

Quaranta posti nel comparto sanitario e sette OSS

I concorsi prevedono inoltre 40 posti per diversi profili professionali del comparto sanitario, categoria D. In particolare: 16 infermieri, con quota riservata al personale interno con contratto a tempo indeterminato; 2 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 7 fisioterapisti; 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica; 3 logopedisti e 1 ortottista/assistente di oftalmologia. Previsti anche 7 posti di operatore socio-sanitario (categoria B – posizione economica B2), dei quali 2 riservati al personale interno.

Domande entro trenta giorni dalla pubblicazione

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’IRCCS Oasi Maria SS dell’Associazione Oasi Maria SS, in via Conte Ruggero 73, 94018 Troina (Enna), entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2026. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: oasi.concorsi@pec.it. I bandi rappresentano una delle più consistenti campagne di reclutamento avviate negli ultimi anni dall’istituto di ricerca e cura troinese, punto di riferimento nazionale nel settore della riabilitazione e delle neuroscienze.