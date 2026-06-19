Il generale Domizi incontra i carabinieri di Nicosia e Regalbuto

Visita istituzionale nell’Ennese per il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale Carabinieri “Culqualber”, che ha incontrato i militari della Compagnia di Nicosia e della Stazione di Regalbuto, confermando l’attenzione dell’Arma verso le realtà dell’entroterra siciliano.

Apprezzamento per il lavoro sul territorio

Ad accogliere il generale sono stati il capitano Giacomo La Manna e il maresciallo ordinario Edoardo Ventura. Nel corso degli incontri, Domizi ha espresso parole di apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dai Carabinieri in un territorio complesso e articolato, sottolineando il valore dell’impegno profuso nel garantire sicurezza, legalità e vicinanza alle comunità locali. Il comandante interregionale ha ribadito il ruolo dell’Arma quale presidio di prossimità e punto di riferimento per i cittadini, chiamato a fornire risposte tempestive e qualificate alle esigenze della popolazione.

Focus su truffe agli anziani e violenza di genere

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati contro il patrimonio, della violenza di genere e delle truffe agli anziani, in particolare quelle perpetrate con il metodo del “finto maresciallo”. Domizi ha richiamato i militari all’importanza di un approccio professionale e sensibile nei confronti delle vittime, affinché possano trovare nei Carabinieri un interlocutore affidabile e sempre accessibile. L’incontro si è concluso in un clima di partecipazione e condivisione, rafforzando lo spirito di servizio e la vocazione di prossimità che caratterizzano l’azione quotidiana dell’Arma sul territorio.