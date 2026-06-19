Sagra del Nocattolo, 2 giorni di sapori a Nicosia

Due giorni dedicati ai sapori della tradizione, alla cultura popolare e alla promozione del territorio. Torna il 20 e 21 giugno a Nicosia la Sagra del Nocattolo, giunta alla decima edizione, appuntamento simbolo dell’estate nicosiana che quest’anno punta a un obiettivo ambizioso: conquistare il Guinness World Record con la più grande degustazione collettiva di nocattoli e la più grande tavolata mai realizzata.

Il dolce simbolo della città

L’inaugurazione è prevista sabato alle 17.45 in piazzetta San Calogero con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità. Cuore della manifestazione sarà il nocattolo, dolce tipico della tradizione locale preparato con pasta frolla e un ripieno a base di nocciole o mandorle aromatizzate alla cannella. Per l’intero fine settimana il centro cittadino ospiterà stand enogastronomici, prodotti a chilometro zero, spettacoli, musica e iniziative dedicate alle tradizioni popolari.

La sfida al record e la promozione del territorio

Organizzata con il cofinanziamento della Regione Siciliana nell’ambito del progetto “La Sicilia che piace 2026”, la manifestazione è promossa dal Comune di Nicosia, da Confcommercio Caltanissetta Enna, da 50&Più e da numerose associazioni locali. «Vogliamo valorizzare una delle tradizioni più rappresentative della nostra città e quest’anno provare a entrare nella storia con due sfide da Guinness World Record», ha dichiarato il presidente della delegazione nicosiana di Confcommercio Caltanissetta Enna, Antonio Insinga. In programma anche una visita guidata gratuita alla scoperta del patrimonio storico e culturale cittadino, per un evento che punta a coniugare identità, turismo e sviluppo locale.