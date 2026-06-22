DASYEL: in arrivo il singolo “Pagine Aperte” – VIDEO

DA QUESTO MOMENTO FUORI OVUNQUE! ????????Le pagine si sono ufficialmente riaperte e la mia musica è finalmente vostra. Da oggi il mio primo singolo ufficiale “Pagine Aperte” sotto lo pseudonimo di DASYEL è disponibile su tutte le piattaforme digitali!Un viaggio che parte da lontano: dal palco di Sanremo Famosi 1991 vissuto con i K2 insieme a Laura Pausini, fino a questa nuova produzione moderna che unisce melodia e avanguardia.Un ringraziamento speciale a Vincenzo Ingrassia photographer filmmaker per aver diretto e curato il video ufficiale del brano con immagini straordinarie.???? LASCIA UN COMMENTO: Scrivimi cosa ti trasmettono queste note, rispondo a tutti!

???? CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL BRANO E GUARDARE IL VIDEO: https://distrokid.com/hyperfollow/dasyel/pagine-aperte-2

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Luogo: Sede LAVORO, MILANO, LOMBARDIA