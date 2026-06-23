Lavori sulla Sp1 di Enna, stop al traffico in direzione Enna alta dal 24 al 26 giugno

Scatterà da domani, mercoledì 24 giugno, e resterà in vigore fino a venerdì 26 giugno la chiusura al traffico veicolare della strada provinciale 1 nel senso di marcia Enna Bassa-Enna. Il provvedimento è stato disposto con una delibera dirigenziale firmata dall’ingegnere Daniela Lumera del Libero Consorzio comunale di Enna per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul tratto stradale particolarmente deteriorato.

Viabilità modificata per tre giorni

L’interdizione riguarda esclusivamente la carreggiata in direzione Enna alta, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Sp 51 San Calogero, che resterà regolarmente percorribile, e la strada panoramica Monte Cantina, poco oltre l’area del semaforo. Resterà invece aperta al traffico la corsia nel senso opposto, da Enna verso Enna Bassa. Gli automobilisti diretti nel capoluogo potranno utilizzare come percorso alternativo la Sp 51 San Calogero.

Rifacimento del manto e investimenti sulle provinciali

Ad eseguire gli interventi sarà la N.G.A. Srl Costruzioni di Mussomeli. I lavori prevedono una prima fase di scarificazione dell’asfalto esistente e, a seguire, la posa del nuovo conglomerato bituminoso. L’intervento sulla Sp1 rientra in un più ampio programma di manutenzione che interessa anche le strade provinciali 130, 103, 81 e 81 bis, per un importo contrattuale complessivo di oltre 2,5 milioni di euro.

“Interventi necessari per la sicurezza”

L’avvio del cantiere coincide con i giorni della manifestazione Pizza Fest in programma a piazza Europa, una concomitanza che, secondo il consigliere delegato Salvatore Cappa, non era prevedibile in fase di programmazione. “L’avvio dei lavori sulla Sp1 segue una tempistica contrattuale e sono certo che non comporterà particolari disagi alla circolazione – afferma Cappa –. Gli automobilisti potranno percorrere l’arteria dopo la chiusura giornaliera del cantiere e avranno comunque la possibilità di raggiungere Enna alta attraverso la San Calogero”. Il consigliere sottolinea inoltre come si tratti di opere “oltremodo necessarie” alla luce delle condizioni del piano viabile e del ruolo strategico della strada per i collegamenti con il capoluogo.

Intanto il personale stradale del Libero Consorzio ha avviato le attività di pulizia dei margini della carreggiata con la rimozione della vegetazione spontanea. Analoghi interventi sono programmati anche lungo la strada di Scifitello.