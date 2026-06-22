Futuro Nazionale arriva a Valguarnera: gazebo con i referenti siciliani a sostegno del coordinatore Angelo Ferraro

Futuro Nazionale arriva a Valguarnera: sabato gazebo con i referenti siciliani del movimento a sostegno del coordinatore locale Angelo Ferraro

VALGUARNERA – Sabato 27 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 20:30, Villa Falcone e Borsellino, Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal Generale Roberto Vannacci, sarà presente a Valguarnera con un gazebo ufficiale informativo e di incontro aperto a cittadini, simpatizzanti e iscritti.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerosi referenti dei comitati provenienti da tutta la Sicilia, a testimonianza della crescita e del radicamento del movimento sul territorio regionale.

L’appuntamento rappresenta anche un importante momento di sostegno all’impegno costante del coordinatore locale Angelo Ferraro, che da tempo porta avanti con serietà, dedizione e presenza concreta un’attività politica e civica al servizio della comunità di Valguarnera e del territorio.

Nell’ultimo mese, Ferraro è stato inoltre al fianco del Generale Roberto Vannacci e dei vertici nazionali del movimento, tra cui l’On. Rossano Sasso e il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, partecipando attivamente alle tappe del tour della Sicilia e contribuendo all’organizzazione e al sostegno dell’attività politica sul territorio regionale.

A supportare l’iniziativa sarà inoltre il Capitano Campagna, ufficiale dell’Esercito Italiano e pilota di elicotteri, che ha voluto manifestare la propria vicinanza e il proprio apprezzamento per il lavoro che Ferraro sta svolgendo sul territorio, riconoscendone l’impegno, la costanza e la capacità di interpretare le esigenze della comunità locale e territoriale.

Sarà presente anche Carmelo Floriddia, componente dell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale e portavoce per la Sicilia, a conferma della volontà del movimento di rafforzare il dialogo con i cittadini e valorizzare le realtà territoriali che ogni giorno si impegnano per costruire una proposta politica credibile, concreta e vicina alle esigenze delle persone.

Tra le principali attività previste nel corso del pomeriggio vi saranno il tesseramento di nuovi aderenti al movimento e momenti di confronto con i cittadini sui temi centrali dell’azione politica di Futuro Nazionale, tra cui la sicurezza, il sostegno alle Forze dell’Ordine, la tutela della legalità e il principio della TOLLERANZA ZERO verso ogni forma di criminalità e violenza ai danni di chi opera quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini.

«Il nostro obiettivo è continuare a crescere partendo dai territori, ascoltando i cittadini e trasformando le loro istanze in proposte e azioni concrete. Valguarnera rappresenta un esempio di questo impegno grazie al lavoro svolto dal coordinatore Ferraro e da tutta la squadra.»

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il progetto di Futuro Nazionale, confrontarsi con i rappresentanti del movimento, aderire attraverso il tesseramento e contribuire alla costruzione di una proposta politica fondata su identità, sicurezza, sovranità, merito e difesa degli interessi nazionali.