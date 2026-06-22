Raccolta abiti usati, a Caltanissetta nuova collocazione dei contenitori in via Luigi Lo Monaco

Dusty comunica lo spostamento a seguito della disposizione dell’Amministrazione comunale nissena del 16 giugno.





I contenitori per la raccolta di abiti e indumenti usati sono stati spostati da via Malta. Già a partire da oggi, saranno a disposizione dei cittadini in via Luigi Lo Monaco, nel tratto che costeggia l’Asp di Caltanissetta e il Cefpas.

A comunicarlo è Dusty, la Società che gestisce i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene ambientale nel capoluogo nisseno.

La nuova collocazione dei suddetti contenitori si è resa necessaria a seguito disposizione della stessa Amministrazione comunale nissena dello scorso 16 giugno.

Dusty ricorda che i cassonetti dedicati alla raccolta di vestiti, scarpe e tessili che non vengono più utilizzati consentono di dare una seconda vita agli indumenti ancora in buono stato oppure di avviarli al riciclo favorendo così una gestione sostenibile dei rifiuti tessili e una riduzione dell’impatto ambientale dell’industria della moda.



