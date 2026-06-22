Tc Fiumefreddo, sfuma la B2, Chisari “Straordinaria stagione, a un passo dal sogno”

Si ferma a un passo dal sogno la corsa del TC Fiumefreddo verso la Serie B2. La promozione non arriva, ma quella vissuta sui campi di casa resterà comunque una giornata storica per il circolo etneo (e per lo sport fiumefreddese), che nei suoi 36 anni di vita ha scritto una delle pagine più importanti del proprio percorso sportivo.

Contro il blasonato Park Genova, società di grande tradizione del tennis italiano, la formazione fiumefreddese si è arresa con il punteggio complessivo di 4-2 al termine di una sfida intensa, equilibrata e rimasta in bilico fino agli incontri di doppio, che hanno poi indirizzato definitivamente l’esito dello spareggio in favore dei liguri.

Resta, tuttavia, la consapevolezza di avere disputato una stagione straordinaria, culminata con l’accesso all’ultimo atto dei playoff nazionali di Serie C. Un percorso che conferma la crescita esponenziale del club sotto il profilo organizzativo, tecnico e sportivo, proiettando il TC Fiumefreddo tra le realtà più interessanti del panorama tennistico siciliano. Frutto di un lavoro certosino della società che con spirito di sacrificio si distingue sul piano agonistico ma anche sociale proponendo numerose attività.

LE PARTITE. L’atmosfera al circolo, nato nel maggio 1989, è stata quella delle grandi occasioni, con una partecipazione importante di pubblico (ma anche dei soci fondatori, a conferma della passione e l’attaccamento rimasto al club) che ha accompagnato la squadra dal primo all’ultimo punto, in una cornice che ha reso la giornata ancora più significativa e partecipata.

Dopo i singolari il confronto era in perfetta parità sul 2-2. I successi fiumefreddesi sono arrivati grazie a Forcano, vittorioso su Ceppellini con il punteggio di 6-2, 6-4, e a Di Prima, impostosi su Tavilla per 6-2, 7-6. Gli altri due singolari sono andati al Park Genova con Ruffino vincente su Dolce per 7-5, 6-3 e Strizza che ha superato Chisari con un doppio 6-2.

Per continuare a inseguire il sogno promozione sarebbe stato necessario vincere entrambi i doppi (e andare allo spareggio), ma la maggiore esperienza della formazione ligure ha fatto la differenza nei momenti decisivi. Ceppellini e Bottino hanno superato Forcano e Le Mura per 6-3, 3-6, 10-4 (super tie break), mentre Ruffino e Tavilla hanno conquistato il punto decisivo battendo Siringo e Dolce per 7-5, 6-4.

Al termine dell’incontro il presidente Stefano Chisari ha tracciato il bilancio di una stagione che, al di là del risultato finale, resta profondamente positiva:

«È stata una giornata speciale ed emozionante, soprattutto per la presenza e il calore di tante persone, anche dei comuni viciniori, che ci sono state vicine dall’inizio alla fine. Abbiamo affrontato una squadra di altissimo livello, consapevoli della difficoltà dell’impresa. I ragazzi hanno dato tutto, arrivando fino all’ultimo atto di un percorso playoff straordinario.

C’è sicuramente rammarico per non essere riusciti a completare il sogno, ma prevale l’orgoglio per quello che è stato costruito. Il tennis fiumefreddese sta vivendo una crescita importante e questa stagione lo dimostra chiaramente.

Siamo arrivati a un passo da un traguardo storico, ma questo non cambia la direzione del nostro progetto. Continueremo a lavorare con serietà e ambizione, perché questo gruppo ha dimostrato di poter competere ad alti livelli e merita di riprovarci». Straordinaria la prova della squadra giovanile finalista play off in D1. I giovani del club fiumefreddese hanno pareggiato 2-2 in casa della Zagara Sporting Club di Palermo. “Un risultato importante – conclude – perché ci proietta alla partita di ritorno domenica prossima a Fiumefreddo con un punto di partenza importanza e con la speranza di centrare la Serie C. Significherebbe ritrovarsi con due formazioni al via della C, un traguardo straordinario che ci consentirebbe di crescere ulteriormente”.











