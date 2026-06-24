25 luglio, a Enna la prima Pastasciutta della Resistenza e un’area dedicata ai partigiani

Per la prima volta Enna celebrerà il 25 luglio con la “Pastasciutta della Resistenza” dei fratelli Cervi. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Mirello Crisafulli con una proposta d’indirizzo presentata in Giunta per ricordare la giornata del 25 luglio 1943, quando Benito Mussolini venne arrestato dopo la sua destituzione.

La manifestazione richiama l’episodio avvenuto a Campegine, in Emilia, dove la famiglia Cervi distribuì pasta alla popolazione per festeggiare la caduta del fascismo. Alla celebrazione sarà invitato anche il Consiglio comunale di Calascibetta, in memoria del capitano dei Carabinieri Paolo Vigneri, originario del centro ennese e tra gli ufficiali che parteciparono all’arresto di Mussolini a Villa Savoia.

Un’area dedicata ai partigiani ennesi

L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato l’intitolazione dell’area Antonello da Messina, a Enna Bassa, come “Area della Resistenza”. Le piazze del quadrivio saranno dedicate a partigiani ennesi.

La prima intitolazione riguarderà Pompeo Colajanni, nome di battaglia “Barbato”, tra i comandanti della Resistenza in Piemonte e protagonista della liberazione di Torino.

“Con la pastasciutta dei fratelli Cervi e la futura intitolazione delle piazze dedicate ai partigiani vogliamo restituire alla città i valori della Resistenza”, ha dichiarato Crisafulli. Luogo, orario e programma della manifestazione saranno resi noti nei prossimi giorni.