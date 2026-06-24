Avvocati, eletto il direttivo della Camera penale di Enna: presidenza a Giuliana Conte

Si è svolta ieri, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Enna, l’assemblea per il rinnovo del direttivo della Camera Penale di Enna. Al termine delle operazioni elettive sono state assegnate le nuove cariche dell’associazione forense che rappresenta gli avvocati penalisti del territorio.

La composizione del direttivo

Alla presidenza è stata eletta l’avvocata Giuliana Conte. Vicepresidente sarà l’avvocato Mauro Lombardo, mentre l’incarico di segretario è stato affidato all’avvocato Francesco Romano. Tesoriere del sodalizio è stato nominato l’avvocato Paolo Gioveni, mentre completa il direttivo, nel ruolo di consigliera, l’avvocata Barbara Di Natale.