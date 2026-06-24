Troina, la consegna del Premio Internazionale “Gino De Agrò” al Mactro

Si svolgerà il 4 luglio, alle ore 18, nel cortile del Museo d’arte contemporanea di Troina (Mactro), la cerimonia di consegna della settima edizione del Premio Internazionale di Arti Visive, Cultura e Solidarietà “Gino De Agrò – Città di Troina”.

Il riconoscimento, nato nel 2019 dalla collaborazione tra il Comune di Troina e la famiglia De Agrò per ricordare la figura di Gino De Agrò, approda per la prima volta nella sede museale che ospita la collezione permanente formatasi negli anni grazie alle opere donate dagli artisti premiati e da collezioni private.

Riconoscimenti a personalità del mondo culturale e scientifico

L’iniziativa intende valorizzare personalità che si sono distinte nei campi dell’arte, della cultura, della ricerca, della medicina, della solidarietà e della spiritualità.

Secondo gli organizzatori, l’edizione 2026 punta a promuovere il ruolo della cultura come strumento di dialogo e crescita civile, coinvolgendo figure che rappresentano punti di riferimento nei rispettivi ambiti professionali.

Cerimonia e programma della serata

La manifestazione sarà condotta da Antonello Zitelli. L’apertura dei lavori sarà affidata al direttore artistico Paolo Giansiracusa, seguita dai saluti istituzionali del sindaco di Troina, Alfio Giachino, e di Maria Pia Santoro, moglie di Gino De Agrò.

La consegna dei premi sarà intervallata da momenti musicali e si concluderà con uno spettacolo finale. L’evento segna anche l’apertura del Mactro come spazio dedicato alla valorizzazione dell’arte contemporanea e della collezione museale permanente della città.